Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине

Немецкий концерн может предложить более 2000 наименований своей продукции

Армин Паппергер (Фото: EPA)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов предложить свою продукцию для возможной миротворческой миссии в Украине, но пока речь идет о теоретических возможностях. Об этом на пресс-конференции 12 марта заявил глава компании Армин Паппергер, сообщил общественный вещатель Deutsche Welle.



"Конкретные разговоры пока не ведутся", – сказал Паппергер, отвечая на вопрос DW.

По его словам, Rheinmetall может предложить более 2000 наименований продукции, но конкретных цифр возможных поставок он не назвал.

В качестве примера Паппергер назвал поставки для немецкой танковой бригады в Литве, которую должны развернуть до 2027 года.

Речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях", говорит Паппергер. Он отметил, что Rheinmetall – это крупнейший производитель армейских грузовиков.

Паппергер также упомянул производимые компанией средства радиоэлектронной борьбы и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, когда будет проведена линия разграничения.

В связи с этим он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall сейчас инвестирует.