Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов предложить свою продукцию для возможной миротворческой миссии в Украине, но пока речь идет о теоретических возможностях. Об этом на пресс-конференции 12 марта заявил глава компании Армин Паппергер, сообщил общественный вещатель Deutsche Welle.
"Конкретные разговоры пока не ведутся", – сказал Паппергер, отвечая на вопрос DW.
По его словам, Rheinmetall может предложить более 2000 наименований продукции, но конкретных цифр возможных поставок он не назвал.
В качестве примера Паппергер назвал поставки для немецкой танковой бригады в Литве, которую должны развернуть до 2027 года.
Речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях", говорит Паппергер. Он отметил, что Rheinmetall – это крупнейший производитель армейских грузовиков.
Паппергер также упомянул производимые компанией средства радиоэлектронной борьбы и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, когда будет проведена линия разграничения.
В связи с этим он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall сейчас инвестирует.
- Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности при прекращении огня.
- Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- 11 марта AP написало о предложениях, которые выдвигаются к плану развертывания миротворцев в Украине. Среди них было разрешение миротворцам открывать огонь в случае нарушения перемирия со стороны РФ и срочные поставки оружия.