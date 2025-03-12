Четкого плана по миротворцам в Украине еще нет. АР узнало, что предлагают

Звучали предложения разрешить миротворцам открывать огонь в случае нарушения перемирия со стороны РФ, а также срочно отправлять оружие

Военные Европейского корпуса (Фото: Christophe Petit Tisson/EPA)

Окончательного плана введения миротворцев в Украину еще нет, но в него вносятся предложения. О них сообщает информационное агентство Associated Press, которое общалось с западными и украинскими чиновниками в Киеве, а также с французскими и британскими чиновниками.



Неназванный французский военный чиновник рассказал, что миротворческим силам могут предоставить тяжелое вооружение и запасы оружия, которые будут срочно отправлены на протяжении нескольких часов или дней для помощи в обороне Украины.



Еще один неназванный западный чиновник в Киеве предложил другую идею – чтобы миротворцы имели право наносить прямые и немедленные удары по российским силам в случае нарушения мира.

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В АР подчеркнули, что в последние недели появляются подробности по этому вопросу, поскольку продолжаются технические дискуссии между западными дипломатическими и военными чиновниками в Украине и других европейских столицах.

В феврале некоторые западные чиновники описывали миротворцев как небольшие силы поддержки количеством менее 30 000 военных, большинство из которых пришлет Европа.

По одной из версий, войска будут размещены на ключевых объектах инфраструктуры вдали от линии фронта, таких как атомные электростанции, будут поддерживаться западными воздушными и морскими силами.

Линию фронта планируется контролировать в основном удаленно с помощью беспилотников и других технологий.

Воздушные силы, включая американские, базирующиеся вне Украины, возможно, в Польше или Румынии, будут находиться в резерве для сдерживания нарушений мира и открытия украинского воздушного пространства для коммерческих рейсов.

Военно-морские силы союзников также могли бы принять участие в разминировании Черного моря и патрулировании для обеспечения безопасности международных вод.

Также обсуждалась армия миротворцев, которая расположена вдоль линии фронта протяженностью в 1000 километров. Но другие официальные лица заявили, что цифры обсуждаются.