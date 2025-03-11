Рютте выразил согласие с Трампом по Украине: Сначала мир, потом гарантии безопасности
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в вопросе того, что гарантии безопасности для Украины нужно принимать после достижения мирного соглашения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Приштине, передает El Mundo.
"Я думаю, президент Трамп прав, что прежде, чем сохранять мир, нужно сначала заключить мирное соглашение. А мира пока нет", – сказал он.
Генсек также захотел подчеркнуть, что благодаря усилиям Трампа "произошел прорыв" в отношении Украины. Он имел в виду начало переговоров как с украинской, так и с российской сторонами о завершении полномасштабной войны.
- 7 марта президент США заявлял, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Украины.
- В тот же день глава Минфина США сказал, что Зеленский должен признать, что получит гарантии безопасности от Европы.
- 10 марта у Трампа заявили, что гарантии безопасности – "не сложные вещи".
- 11 марта у Зеленского назвали три условия для Евросоюза, которые помогут приблизить мир в Украине.