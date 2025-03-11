Трамп считает, что в Саудовской Аравии посадил за стол переговоров Украину и Россию

Белый дом опубликовал перечень побед Дональда Трампа, одна из которых касается войны в Украине

Дональд Трамп (Фото: HRIS KLEPONIS/EPA)

Белый дом опубликовал перечень 50 достижений президента США Дональда Трампа за первые 50 дней пребывания в должности, которые в документе называются "победами американского народа". Российско-украинская война упоминается в нем один раз.

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"Сегодня (10 марта) президент Дональд Трамп отмечает 50 дней в должности, и он уже зарекомендовал себя как величайший президент нашего времени. Победы никогда не прекращаются – и президент Трамп только начинает", – написала пресс-служба администрации президента США.

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В список вошли действия и намерения Трампа, касающиеся как внутренней, так и внешней политики США. Украина упоминается в пункте 16 под общим названием "Президент Трамп стремится к миру во всем мире". Он объединяет действия Трампа по урегулированию российско-украинской войны и войны в Газе.

"Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров во время исторических мирных переговоров в Саудовской Аравии с целью достижения мира", — написала администрация президента США.

Следует отметить, что в Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры украинской и американской делегаций. Цель встречи — установление позиции Украины относительно возможного прекращения огня. России на переговорах нет.

Переговоры между США и Россией прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.