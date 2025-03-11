Трамп считает, что в Саудовской Аравии посадил за стол переговоров Украину и Россию
Белый дом опубликовал перечень 50 достижений президента США Дональда Трампа за первые 50 дней пребывания в должности, которые в документе называются "победами американского народа". Российско-украинская война упоминается в нем один раз.
"Сегодня (10 марта) президент Дональд Трамп отмечает 50 дней в должности, и он уже зарекомендовал себя как величайший президент нашего времени. Победы никогда не прекращаются – и президент Трамп только начинает", – написала пресс-служба администрации президента США.
В список вошли действия и намерения Трампа, касающиеся как внутренней, так и внешней политики США. Украина упоминается в пункте 16 под общим названием "Президент Трамп стремится к миру во всем мире". Он объединяет действия Трампа по урегулированию российско-украинской войны и войны в Газе.
"Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров во время исторических мирных переговоров в Саудовской Аравии с целью достижения мира", — написала администрация президента США.
Следует отметить, что в Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры украинской и американской делегаций. Цель встречи — установление позиции Украины относительно возможного прекращения огня. России на переговорах нет.
Переговоры между США и Россией прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.
- 11 марта в Саудовской Аравии начались переговоры команд Украины и США.
- В той же день глава ОП Ермак очертил, что на встрече с американцами Украина будет продвигать защиту украинских интересов и "четкое видение завершения войны".
- Одновременно госсекретарь США Марко Рубио не исключил неформальной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.