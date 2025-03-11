Рубио не исключил неформальную встречу с Зеленским в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Марко Рубио не исключает неформальную встречу с президентом Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в общении с журналистами во время визита в Арабский полуостров.
У Рубио спросили, ожидает ли он, что сможет поговорить с Зеленским в Саудовской Аравии.
"Я не знаю. Он не является частью нашей встречи — он встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он примет участие в наших переговорах. Наши встречи запланированы с делегацией, которую они направили", – сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли неформальный разговор с украинским президентом, вне основных встреч, госсекретарь США заявил: "Потенциально. Как я уже сказал, его встречи, вероятно, будут непосредственно с президентом, но это возможно".
Между тем, встреча делегаций Украины и США уже начались в 11:00.
- 10 марта 2025 года президент Зеленский с командой прибыли в Саудовскую Аравию. Глава государства уже сообщил о "хорошей" встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
- Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече должны обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.