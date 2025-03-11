Рубио не исключил неформальную встречу с Зеленским в Саудовской Аравии

Госсекретарь США заявил, что украинский президент не входил в планы, но мог бы встретиться с ним

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Francis Chung)

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает неформальную встречу с президентом Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в общении с журналистами во время визита в Арабский полуостров.

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У Рубио спросили, ожидает ли он, что сможет поговорить с Зеленским в Саудовской Аравии.

"Я не знаю. Он не является частью нашей встречи — он встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он примет участие в наших переговорах. Наши встречи запланированы с делегацией, которую они направили", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли неформальный разговор с украинским президентом, вне основных встреч, госсекретарь США заявил: "Потенциально. Как я уже сказал, его встречи, вероятно, будут непосредственно с президентом, но это возможно".

Между тем, встреча делегаций Украины и США уже начались в 11:00.