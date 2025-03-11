Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии, дальше у Украины – переговоры с США
Президент Владимир Зеленский сообщил о "хорошей" встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Далее в Саудовской Аравии у украинской команды пройдут переговоры с представителями США.
"Благодарен за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины. Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем", – написал Зеленский о встрече с принцем.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и Украина это ценит.
Украинская команда остается в городе Джидда для работы с американской командой 11 марта.
Зеленский надеется на "практический результат". Уверяет, что украинская позиция на встрече будет "совершенно конструктивной".
С Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом они обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и продолжительным.
"Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер по установлению доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности", – написал Зеленский.
Он также отметил готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину.
Обсуждались ключевые секторы для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры.
"Однако видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине. Наследный принц рассказал об амбициозной экономической стратегии Саудовской Аравии, и мы желаем нашим партнерам успеха. Готовы сотрудничать. Уверены, что взаимодействие между нашими странами и регионами придает силы и нашим народам, и всему миру", – добавил он.
- 10 марта Зеленский с командой прибыли в Саудовскую Аравию.
- 11 марта состоится встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии. С украинской стороны примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса. С американской стороны – госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.
- Волтц сообщил, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.