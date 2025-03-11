Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии, дальше у Украины – переговоры с США

Представители Украины встретятся с американцами сегодня, 11 марта

Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о "хорошей" встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Далее в Саудовской Аравии у украинской команды пройдут переговоры с представителями США.

"Благодарен за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины. Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем", – написал Зеленский о встрече с принцем.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и Украина это ценит.

Украинская команда остается в городе Джидда для работы с американской командой 11 марта.

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Зеленский надеется на "практический результат". Уверяет, что украинская позиция на встрече будет "совершенно конструктивной".

С Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом они обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и продолжительным.

"Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер по установлению доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности", – написал Зеленский.

Он также отметил готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину.

Обсуждались ключевые секторы для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры.

"Однако видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине. Наследный принц рассказал об амбициозной экономической стратегии Саудовской Аравии, и мы желаем нашим партнерам успеха. Готовы сотрудничать. Уверены, что взаимодействие между нашими странами и регионами придает силы и нашим народам, и всему миру", – добавил он.