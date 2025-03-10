Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – фото

В городе Джидда состоятся переговоры официальных лиц США, Украины и Саудовской Аравии

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 10 марта прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где запланированы переговоры официальных лиц Украины с представителями Саудовской Аравии и США.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

10 марта глава государства встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. На следующий день планируется начало переговоров между Украиной и США по поводу возможных путей прекращения войны с Россией.

В переговорах с украинской стороны примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса.

С американской стороны – государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Фото: ОП

Фото: ОП