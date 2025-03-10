Зеленський прибув до Саудівської Аравії – фото

У місті Джидда відбудуться переговори офіційних осіб США, України та Саудівської Аравії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 10 березня прибув із візитом до Саудівської Аравії, де заплановані переговори офіційних осіб України із представниками Саудівської Аравії та США.

10 березня глава держави зустрінеться зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом. Наступного дня планується початок переговорів між Україною та США щодо можливих шляхів припинення війни з Росією.

У переговорах з українського боку братимуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави ОП Павло Паліса.

З американської сторони – державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.

Фото: ОП

Фото: ОП