WP: США сповнені сподівань напередодні переговорів у Саудівській Аравії. Трамп обіцяє "важливі речі"

Президент США вважає, що Україна все ще не показала належним чином, що дійсно хоче миру

Дональд Трамп (Фото: EPA / SHAWN THEW)

В адміністрації президента США Дональда Трампа "сповнені надією" на тлі візиту української делегації до Саудівської Аравії на переговори. Сам американський лідер також сподівається на "непогані результати" цієї зустрічі, сказав він у коментарі Forbes Breaking News.

"Той факт, що вони приїжджають сюди на високому рівні, є для нас гарною ознакою того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед", – сказав високопосадовець Держдепартаменту США під час спілкування з журналістами The Washington Post у літаку держсекретаря Марко Рубіо.

Неназвані американські чиновники кажуть, що відновлення обміну розвідданими та військової підтримки залежатиме від дій України. Однак вони не стали давати жодних гарантій щодо цього.

Трамп також зазначив, що цього тижня можуть статися "важливі речі" після переговорів у Саудівській Аравії.

"Подивімося, що станеться з усією цією історією з Росією й Україною. Я думаю, що, ймовірно, у не віддаленому майбутньому у нас будуть непогані результати з Саудівської Аравії на цьому тижні... Я думаю, що Україна досягне успіху, і я думаю, що Росія досягне успіху. Я думаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня", – сказав Трамп.

Його також запитали, чи він відновить "відносини з Україною" після того, як може бути підписана угода про корисні копалини. На це президент США відповів, що все залежатиме від того, як Київ "покаже, що хоче миру". Зараз, за його словами, цього все ще не відбулося "тою мірою, якою потрібно".