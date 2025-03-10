У Зеленського заявили, що Україна не піде на перемир'я на суходолі – тільки небо і море

Україна пропонує Росії припинити атаки з повітря та у Чорному морі, де має ініціативу

Сергій Лещенко (Фото: instagram.com/sergii_leshchenko)

Україна готова до припинення вогню в небі та морі, однак не піде на перемир'я на землі. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

"Хочете перемир'я? Ми готові. Але не перемир'я на суходолі, де Путін візьме паузу на кілька місяців, щоб підлікувати своїх поранених, десь набрати ще кілька десятків тисяч рабів, які підуть штурмувати посадки. Набрати ще з Північної Кореї чи в іншій країні ще піхоту та поновити цю війну", – каже Лещенко.

Він підкреслив, що до таких "перемирій" Україна не готова.

Лещенко зазначив, що президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою припинення вогню, Україна її підтримала. Розроблено план, в якому українська сторона пропонує припинити атаки з повітря та на морі.

"Пропонуємо припинити вогонь з неба: дрони, ракети та балістика. Пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати, в нас у принципі, парадоксально, але в Чорному морі ініціатива в руках. І ми пропонуємо енергетику не атакувати, НПЗ", – сказав Лещенко.

Він зазначив, що Трамп постійно "народжує ініціативи", щоб у переговорному процесі свого "візаві" (опонента) підводити до потрібного йому результату. Це стратегія, яку виробив президент США для перемовин.

Також радник голови ОП сказав, що на суходолі 70% уражень ворога відбуваються завдяки дронам. У цьому питанні допомога від США критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на умовах, які Україні намагаються нав'язати.

"Ми ініціативу не відкидаємо, але йдемо з власними пропозиціями", – резюмував Лещенко.