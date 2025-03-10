У Зеленского заявили, что Украина не пойдет на перемирие на суше – только небо и море
Украина готова к прекращению огня в небе и море, но не пойдет на перемирие на земле. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
"Хотите перемирие? Мы готовы. Но не перемирие на суше, где Путин возьмет паузу на несколько месяцев, чтобы подлечить своих раненых, где-нибудь набрать еще несколько десятков тысяч рабов, которые пойдут штурмовать посадки. Набрать еще из Северной Кореи или другой стране еще пехоту и возобновить эту войну" – говорит Лещенко.
Он подчеркнул, что к таким "перемириям" Украина не готова.
Лещенко отметил, что президент США Дональд Трамп выступил с инициативой прекращения огня, и Украина ее поддержала. Разработан план, в котором украинская сторона предлагает прекратить атаки с воздуха и на море.
"Предлагаем прекратить огонь с неба: дроны, ракеты и баллистика. Предлагаем прекратить огонь на море. Мы обязуемся не атаковать, у нас в принципе, парадоксально, но в Черном море инициатива в руках. И мы предлагаем энергетику не атаковать, НПЗ", – сказал Лещенко.
Он отметил, что Трамп постоянно "рождает инициативы", чтобы в переговорном процессе своего "визави" (оппонента) подводить к нужному ему результату. Это стратегия, которую выработал президент США для переговоров.
Также советник главы ОП сказал, что на суше 70% поражений врага происходят благодаря дронам. В этом вопросе помощь от США критическая, но не столько, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые Украине пытаются навязать.
"Мы инициативу не исключаем, но идем с собственными предложениями", – резюмировал Лещенко.
- 5 марта глава ОП Ермак после разговора с советником Трампа Уолтцем заявил, что Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время.
- 9 марта Трамп заявил, что надеется на этой неделе достичь прогресса в прекращении огня. Также он считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.
- 11 марта состоится встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии. По данным Reuters, США хотят определить, готова ли Украина к уступкам землями.
- FT сообщал, что Украина на переговорах с США предложит прекращение огня в Черном море.