У Зеленского заявили, что Украина не пойдет на перемирие на суше – только небо и море

Украина предлагает России прекратить атаки с воздуха и в Черном море, где есть инициатива

Сергей Лещенко (Фото: instagram.com/sergii_leshchenko)

Украина готова к прекращению огня в небе и море, но не пойдет на перемирие на земле. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

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"Хотите перемирие? Мы готовы. Но не перемирие на суше, где Путин возьмет паузу на несколько месяцев, чтобы подлечить своих раненых, где-нибудь набрать еще несколько десятков тысяч рабов, которые пойдут штурмовать посадки. Набрать еще из Северной Кореи или другой стране еще пехоту и возобновить эту войну" – говорит Лещенко.

Он подчеркнул, что к таким "перемириям" Украина не готова.

Лещенко отметил, что президент США Дональд Трамп выступил с инициативой прекращения огня, и Украина ее поддержала. Разработан план, в котором украинская сторона предлагает прекратить атаки с воздуха и на море.

"Предлагаем прекратить огонь с неба: дроны, ракеты и баллистика. Предлагаем прекратить огонь на море. Мы обязуемся не атаковать, у нас в принципе, парадоксально, но в Черном море инициатива в руках. И мы предлагаем энергетику не атаковать, НПЗ", – сказал Лещенко.

Он отметил, что Трамп постоянно "рождает инициативы", чтобы в переговорном процессе своего "визави" (оппонента) подводить к нужному ему результату. Это стратегия, которую выработал президент США для переговоров.

Также советник главы ОП сказал, что на суше 70% поражений врага происходят благодаря дронам. В этом вопросе помощь от США критическая, но не столько, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые Украине пытаются навязать.

"Мы инициативу не исключаем, но идем с собственными предложениями", – резюмировал Лещенко.