Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии
Президент Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии. Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.
На следующей неделе у президента будет визит в Саудовскую Аравию. В понедельник, 10 марта, он планирует встретиться с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
После мероприятия украинские дипломатические и военные представители останутся для встреч с американской командой во вторник, 11 марта.
Зеленский сообщил, что украинская делегация будет состоять из главы Офиса президента Андрея Ермака, министров иностранных дел и обороны Андрея Сибиги и Рустема Умерова, а также в нее войдет заместитель главы ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.
"С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги", – написал глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина "стремится к миру с первой же секунды этой войны", на столе переговоров будут "совершенно реалистичные предложения".
По мнению Зеленского, главное – это "двигаться быстро и результативно".
Также он сообщил, что 8 марта в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании, на которой страны обсудили их общие шаги, способные приблизить мир и ускорить дипломатическую работу.
"Очень продуктивно. [...] Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром", – отметил украинский лидер.
- На следующей неделе должна пройти встреча делегаций Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. 7 марта министр иностранных дел Сибига говорил о мероприятии со своим американским коллегой Рубио.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира. Спикер украинского МИД отметил, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.
- Зеленский заявлял, что 7 марта была "наиболее интенсивная работа" с командой Трампа за все время.