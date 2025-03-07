"Должен знать, что они хотят договориться". Трамп назвал причину заморозки помощи Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.
Журналист напомнил Трампу о сообщении в Truth Social от 7 марта, в котором он заявил, что Россия буквально "крушит" Украину на поле боя и не только. В то же время медийщик спросил: "Так почему не поставить Украине системы противовоздушной обороны и что будет, если Украина иссякнет?"
Глава Белого дома заявил, что это "хороший вопрос".
"Потому что я должен знать, что они хотят договориться. Пока я этого не знаю. Если они не хотят останавливаться и договариваться, мы убираемся оттуда [имеется в виду, прекращают поддержку Украины]", – добавил Трамп.
Он также в очередной раз подчеркнул желание, чтобы Украина "рассчиталась" с США.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.
- 6 марта спецпосланник Трампа по Украине Келлог заявил, что Украине хватит оружия, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.