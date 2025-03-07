"Должен знать, что они хотят договориться". Трамп назвал причину заморозки помощи Украине

Президент США рассказал о своих действиях по отношению к Украине

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.

Журналист напомнил Трампу о сообщении в Truth Social от 7 марта, в котором он заявил, что Россия буквально "крушит" Украину на поле боя и не только. В то же время медийщик спросил: "Так почему не поставить Украине системы противовоздушной обороны и что будет, если Украина иссякнет?"

Глава Белого дома заявил, что это "хороший вопрос".

"Потому что я должен знать, что они хотят договориться. Пока я этого не знаю. Если они не хотят останавливаться и договариваться, мы убираемся оттуда [имеется в виду, прекращают поддержку Украины]", – добавил Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул желание, чтобы Украина "рассчиталась" с США.