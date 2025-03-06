Украина работает над альтернативами американским разведданным – Умеров

Министр сообщил, что их могут запрашивать и у Германии

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Украина уже работает над альтернативами для американских разведывательных данных, о приостановлении обмена которыми США заявили накануне. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

По словам Умерова, Украина пока не получила подробностей о том, как именно будет ограничен обмен разведданными из США.

"Но мы уже работаем над альтернативами, включая то, что, при необходимости, мы будем спрашивать их [разведанные] и у Германии", – рассказал министр.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна делится собственными разведывательными ресурсами с украинцами.