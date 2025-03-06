NBC News: Союзники могут сократить обмен разведданными с США – боятся утечки в Россию

Ряд стран опасается, что личности тайных агентов и другая информация могут быть раскрыты

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: ресурсы оккупантов)

Некоторые союзники США могут уменьшить объем передачи данных с Вашингтоном в ответ на "примирительный подход" администрации Дональда Трампа к России. Об этом NBC News сообщили четверо собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

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По словам неназванного чиновника и еще нескольких человек, у союзников есть опасения по поводу защиты информации об иностранных агентах, данные которых могут быть "непреднамеренно раскрыты". Отмечается, что разведка каждой страны считает свои обязанности перед информаторами неприкосновенными и старается обеспечить им безопасность и скрыть личности. А все, что может подорвать эти усилия, подрывает доверие.

Бывшие чиновники утверждают, что на фоне контактов США с Россией некоторые шпионские службы воздержатся от обмена информацией с Вашингтоном.

В частности, речь идет об Израиле, Саудовской Аравии и членах шпионского альянса "Пять глаз". По данным собеседников, эти страны изучают возможность пересмотра текущих протоколов обмена разведданными с США.

"Эти обсуждения уже ведутся", – сказал один из собеседников, но уточнил, что решения пока не приняты.