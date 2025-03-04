США продолжают обмениваться разведданными с Украиной – CNN

Официально эту информацию ни в США, ни в Украине не комментировали

Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko/EPA

По состоянию на утро вторника, 4 марта, Соединенные Штаты продолжают обмениваться разведданными с Украиной, несмотря на прекращение военной помощи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

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Соединенные Штаты и дальше делятся разведданными с Украиной по состоянию на утро вторника, утверждает собеседник, знакомый с ситуацией.

Обмен данными продолжается на фоне того, что президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить поставки американской военной помощи Киеву после его спора в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.