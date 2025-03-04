США продолжают обмениваться разведданными с Украиной – CNN
По состоянию на утро вторника, 4 марта, Соединенные Штаты продолжают обмениваться разведданными с Украиной, несмотря на прекращение военной помощи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.
Соединенные Штаты и дальше делятся разведданными с Украиной по состоянию на утро вторника, утверждает собеседник, знакомый с ситуацией.
Обмен данными продолжается на фоне того, что президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить поставки американской военной помощи Киеву после его спора в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
- Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп решил приостановить военную помощь Украине.
- Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясьонце, подтверждают заявления американской стороны.