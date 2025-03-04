США продовжують обмінюватися розвідданими з Україною – CNN
Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko/EPA

Станом на ранок вівторка, 4 березня, Сполучені Штати продовжують обмінюватися розвідданими з Україною попри припинення військової допомоги. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Сполучені Штати і далі діляться розвідданими з Україною станом на ранок вівторка, стверджує співрозмовник, знайомий з ситуацією.

Обмін даними триває на тлі того, що президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити постачання американської військової допомоги Києву після його суперечки в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня.

  • Вранці 4 березня американські медіа повідомили, що Трамп ухвалив рішення призупини військову допомогу Україні.
  • Згодом прем’єр Польщі Туск заявив, що повідомлення, які надходять з кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони.
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