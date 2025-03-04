США продовжують обмінюватися розвідданими з Україною – CNN
Станом на ранок вівторка, 4 березня, Сполучені Штати продовжують обмінюватися розвідданими з Україною попри припинення військової допомоги. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Сполучені Штати і далі діляться розвідданими з Україною станом на ранок вівторка, стверджує співрозмовник, знайомий з ситуацією.
Обмін даними триває на тлі того, що президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити постачання американської військової допомоги Києву після його суперечки в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня.
- Вранці 4 березня американські медіа повідомили, що Трамп ухвалив рішення призупини військову допомогу Україні.
- Згодом прем’єр Польщі Туск заявив, що повідомлення, які надходять з кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони.