Прем’єр Польщі підтвердив, що військова допомога Україні від США зупинена

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Військова допомога Україні з боку Сполучених Штатів дійсно призупинена за наказом президента США Дональда Трампа. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, його цитує Polskie Radio. Також ці дані підтвердив телеканалу CNN неназваний співрозмовник у Білому домі.

Туск на засіданні уряду заявив, що інформація зі східного кордону Польщі підтверджує, що американська військова допомога Україні призупинена.

"Сьогодні було оголошено рішення призупинити американську допомогу Україні й, можливо, почати звільняти Росію від санкцій американської сторони. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це просто слова. Повідомлення, які надходять з кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони", – заявив польський прем’єр.

Він додав, що "це ставить Європу, Україну та Польщу у складнішу ситуацію".

Також призупинення військової допомоги Україні підтвердив телеканалу CNN неназваний співрозмовник у Білому домі.

"Президент [Трамп] чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє врегулюванню", – сказав представник Білого дому у коментарі медіа.

За словами офіційних осіб, які спілкувалися із CNN на умовах анонімності, пауза стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не знаходиться в Україні, і є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає поганою поведінкою президента Володимира Зеленського минулого тижня.

Пауза у наданні допомоги залишатиметься в силі, поки Трамп не вирішить, що Зеленський взяв на себе зобов’язання шукати мирних переговорів, додав один зі співрозмовників.