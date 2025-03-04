Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – американські медіа

Співрозмовники американських журналістів кажуть, що відвантаження всієї військової техніки для ЗСУ поки на паузі, але все може змінитись

Дональд Трамп (Фото: EPА)

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляють Bloomberg, The Wall Street Journal і CNN.

За словами офіційного представника Білого дому, що спілкувався із WSJ, США призупинять всю військову допомогу Києву, допоки Трамп не визначить, що Зеленський "добросовісно докладає зусиль для мирних переговорів з Росією".

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню [конфлікту]", – йдеться в заяві представника Білого дому, пишуть WSJ і CNN.

Те саме для Bloomberg сказав неназваний чиновник Міноборони США.

Співрозмовник CNN сказав, що пауза стосуватиметься всієї військової техніки, яка ще не знаходиться в Україні.

Поки невідомо, за яких умов США відновлять військову допомогу, яка черпалася з американських запасів, і чи відбуватиметься вона такими самими темпами. Хоча немає чіткого розуміння того, чого Вашингтон хоче від Києва, це рішення було найбільш демонстративним відверненням США від колись головного союзника України, зазначає WSJ.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що всі головні радники Трампа з національної безпеки погодилися з рішенням призупинити допомогу після кількох зустрічей з цього питання.

"Трамп, розлючений коментарями Зеленського про те, що, на його думку, до кінця війни ще далеко, відчув потребу показати, що він серйозно налаштований на те, щоб залучити Україну до мирного столу", – пише WSJ.

Один із представників адміністрації сказав, що українці нібито не вважали американців серйозними у цьому питанні, і Штатам треба було це продемонструвати.

Водночас один із чиновників сказав, що поки незрозуміло, чи достатньо для поновлення військової допомоги підписання Зеленським угоди про рідкісні мінерали, якої прагне адміністрація Трампа.

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