Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Зеленського, що до миру ще дуже далеко

Президент США заявив, що Америка "не буде довго з цим миритися"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни ще "дуже, дуже далеко". Таку публікацію американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.

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"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, що я казав, цей хлопець не хоче, аби був мир, поки у нього є підтримка Америки, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США", – написав президент Штатів.

За його словами, "напевно, це не найкраща заява", зроблена з точки зору демонстрації сили проти Росії.

"Про що вони думають?" – підсумував Трамп.

Напередодні, під час спілкування з журналістами, Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни ще "дуже, дуже далеко" і що досі "ніхто не розпочав" кроки до неї.