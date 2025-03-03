Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Зеленського, що до миру ще дуже далеко
Президент США Дональд Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни ще "дуже, дуже далеко". Таку публікацію американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.
"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, що я казав, цей хлопець не хоче, аби був мир, поки у нього є підтримка Америки, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США", – написав президент Штатів.
За його словами, "напевно, це не найкраща заява", зроблена з точки зору демонстрації сили проти Росії.
"Про що вони думають?" – підсумував Трамп.
Напередодні, під час спілкування з журналістами, Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни ще "дуже, дуже далеко" і що досі "ніхто не розпочав" кроки до неї.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім без підписання угоди про корисні копалини. Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати й не хоче укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Зеленський має попросити вибачення у Трампа. Зеленський повідомляв, що не буде цього робити.
- 3 березня радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачення за скандал, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.