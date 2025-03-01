Держсекретар США заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки з Трампом

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Володимир Зеленський має попросити вибачення у лідера США Дональда Трампа. В інтерв'ю CNN він заявив, що зустріч президентів 28 лютого обернулася "фіаско".

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Держсекретар розповів, що "розмова зійшла з рейок" після того, як у діалог між Зеленським і Трампом вступив віцепрем'єр Джей Ді Венс. Між ним та українським лідером також виникла суперечка.

"Це активне, відкрите підривання зусиль для досягнення миру глибоко розчаровує всіх, хто був залучений до спілкування з ними до сьогоднішнього дня, і я думаю, що він повинен попросити вибачення за те, що витратив наш час на зустріч, яка мала закінчитися саме так", – заявив Рубіо.

Він вважає, що Зеленському не потрібно було "йти і ставати антагоністом". За словами держсекретаря, український лідер, можливо, не хоче мирної угоди. Каже, що хоче, але насправді це не так.

Водночас Зеленський в інтерв'ю Fox News після зустрічі в Овальному кабінеті заявив, що не вважає, що Україна зробила щось погане.

"Так, це не було добре... Я не думаю, що ми зробили щось погане. Але, певне, деякі речі треба обговорювати без камер", – сказав він.