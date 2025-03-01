Госсекретарь США заявил, что Зеленский должен извиниться после спора с Трампом
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Владимир Зеленский должен извиниться перед лидером США Дональдом Трампом. В интервью CNN он заявил, что встреча президентов 28 февраля обернулась "фиаско".
Госсекретарь рассказал, что "разговор сошел с рельсов" после того, как в диалог между Зеленским и Трампом вступил вице-премьер Джей Ди Вэнс. Между ним и украинским лидером также возник спор.
"Это активное, открытое подрывание усилий по достижению мира глубоко разочаровывает всех, кто был вовлечен в общение с ними до сегодняшнего дня, и я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая должна была закончиться именно так", – заявил Рубио.
Он считает, что Зеленскому не нужно было "идти и становиться антагонистом". По словам госсекретаря, украинский лидер, возможно, не хочет мирного соглашения. Говорит, что хочет, но на самом деле это не так.
В то же время Зеленский в интервью Fox News после встречи в Овальном кабинете заявил, что не считает, что Украина сделала что-то плохое.
"Да, это не было хорошо... Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. Но, видимо, некоторые вещи надо обсуждать без камер", – сказал он.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Вскоре он сделал первое заявление, в котором поблагодарил США за поддержку и подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир.
- Мировые лидеры после перепалки Зеленского и Трампа выступили со словами поддержки Украины.