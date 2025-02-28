"Я здесь не в карты играю". Зеленский в Белом доме поспорил с Трампом и Вэнсом - видео

Трамп снова назвал неправдивые данные о том, что США якобы передали Украине помощь на $350 млрд

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Во время встречи в Белом доме в пятницу, 28 февраля, между президентом Владимиром Зеленским с одной стороны и американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом – с другой, произошел спор. Встреча делегаций Украины и Штатов транслировалась в эфире телемарафона.

Во время общения Вэнс, обращаясь к Зеленскому, сказал, что у Украины недостаток людей для мобилизации в армию. На это президент ответил, что тот еще не приезжал в Украину.

"Вы не соглашаетесь с тем, что у вас проблемы? Что не можете набрать людей в армию?" – сказал вице-президент.

Украинский лидер заявил, что в связи с войной все испытывают проблемы, даже США.

В то же время, Трамп заявил, что Украина находится в невыгодной позиции с самого начала войны и не имеет на руках "козырей".

"Я не играю здесь в карты", – ответил Зеленский.

На что американский президент сказал, что мир находится на грани третьей мировой войны и с этим "нельзя играть".

"Вы с этим не можете играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране, и вы не можете нам указывать, что делать", — добавил он.

Вэнс в свою очередь вспомнил о визите Зеленского в Пенсильванию летом 2024 года и обвинил его в участии в кампании Демократической партии. Он добавил, что теперь Трамп "пытается спасти Украину".

Трамп снова назвал неправдивые данные о том, что США якобы передали Украине помощь на $350 млрд. И если бы не такая помощь, война России против Украины якобы закончилась в течение двух недель.

"Я слышал от Путина о трех днях, а теперь уже две недели", – ответил американскому лидеру Зеленский.

Трамп снова повторил, что у Украины нет "козырей" и есть проблемы с мобилизацией.

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19 февраля 2025 года Трамп заявил, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и Украине следует провести выборы перед началом переговоров об окончании войны. В ответ украинский лидер подчеркнул, что Трамп озвучил дезинформацию России.

23 февраля Зеленский заявил, что на слова о диктаторе должен обижаться тот, кто является диктатором.

27 февраля Трамп отказался повторять слова о "диктаторе" в отношении Зеленского. Он сказал журналистам, что не может поверить, что сказал такое.