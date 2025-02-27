Трамп о том, что назвал Зеленского "диктатором": Не могу поверить, что я это сказал

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не помнит, что назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Он дал это понять журналистам во время встречи с премьером Британии Киром Стармером, передает Sky News.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос", – сказал он в ответ на просьбу повторить это заявление.

Также он отметил, что его отношения с украинским лидером стали напряженнее в последнее время.

"Мы хотим работать с ним (Зеленским), и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения. Возможно, они стали немного напряженными", – сказал Трамп.

Вечером 19 февраля Трамп заявил, что Зеленский – "диктатор без выборов", так как не проводит выборы во время полномасштабной войны. Он заявил, что у украинского президента "очень низкие позиции в украинских опросах".