Трамп о том, что назвал Зеленского "диктатором": Не могу поверить, что я это сказал
Президент США Дональд Трамп не помнит, что назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Он дал это понять журналистам во время встречи с премьером Британии Киром Стармером, передает Sky News.
"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос", – сказал он в ответ на просьбу повторить это заявление.
Также он отметил, что его отношения с украинским лидером стали напряженнее в последнее время.
"Мы хотим работать с ним (Зеленским), и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения. Возможно, они стали немного напряженными", – сказал Трамп.
Вечером 19 февраля Трамп заявил, что Зеленский – "диктатор без выборов", так как не проводит выборы во время полномасштабной войны. Он заявил, что у украинского президента "очень низкие позиции в украинских опросах".
- Накануне лидер США также заявлял, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров об окончании войны. В ответ украинский лидер отметил, что Трамп озвучил дезинформацию России.
- 23 февраля Зеленский заявил, что на слова о диктаторе должен обижаться тот, кто является диктатором.