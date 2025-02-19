"Есть доказательства". Зеленский говорит, что дезинформацию о 4% Трамп получил от России

После заявления Трампа о якобы резком падении рейтинга украинского президента Зеленский рассказал, что США и РФ обсуждали эти цифры между собой

Владимир Зеленский (Фото - Olivier Matthys / ЕРА)

Президент Владимир Зеленский сказал, что американский лидер Дональд Трамп озвучил российскую дезинформацию, заявляя, что рейтинг украинского главы государств якобы упал до 4%. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 февраля, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", – подтвердил он.

По словам Зеленского, президент США "живет в дезинформационном пространстве".

"Мы должны влиять на дезинформационный круг вокруг Трампа. Я знаю, что постоянные люди возле него – представители Венгрии, лоббисты словаков – мы о политиках говорим. Это для того, чтобы Украина была слабой", – сказал он.

Президент добавил, что никогда не комментирует свои рейтинги, поскольку это было бы свидетельством политического соревнования и приближения выборов.

"У нас такого нет… Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", – добавил он.

18 февраля после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.

Зеленский неоднократно исключал возможность выборов во время войны, потому что для этого нужно менять Конституцию, а еще обеспечить возможность проголосовать для всех военных и выехавших за границу.

Однако Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны.

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