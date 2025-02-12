Зеленский – о выборах: Это точно не в центре внимания сегодня

Владимир Зеленский считает, что выборы в Украине невозможно провести не только потому, что это незаконно, но и из-за постоянных российских обстрелов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Вопрос проведения выборов в Украине пока "не в центре внимания", сначала нужно остановить войну. Об этом в интервью изданию The Economist сообщил президент Владимир Зеленский.

Комментируя заявление спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога о необходимости проведения выборов, Зеленский сказал, что "мы все будем думать о выборах, когда сможем о них думать".

"Это точно не в центре внимания сегодня. Не потому, что кто-то за или против. Дело не в этом. Вы же вроде бы не обедаете утром. Нужно позавтракать, поработать, а потом после работы прийти домой, отдохнуть с любимой женой и поужинать. Мы не можем поужинать, потому что нужно дожить до вечера", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сначала нужно остановить войну, вернуть украинцам безопасную жизнь, а затем – выборы. Относительно того, будет ли он идти на второй срок, Зеленский не дал конкретного ответа.

"Идти куда-то или не идти – это вопрос о том, хотят вас там видеть или нет. И хочешь ты того или нет. То есть ваше желание и желание народа, ваше желание и собственного общества должны совпадать", – сказал он.

Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сделал по-другому, ведь ему безразлично, что думают люди.

"Он смог поместить их в изолированное информационное пространство, чтобы люди не понимали, что происходит. И наслаждается своей властью", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский считает, что выборы в Украине невозможно провести не только потому, что это противоречит Конституции, но и из-за постоянных российских обстрелов. В частности, он вспомнил находящийся под атаками со стороны РФ Харьков и предположил, что оккупанты могут нанести удары по избирательным участкам.

"В Украине все скажут: мы не пойдем и ни за что голосовать не будем, и зачем нужны все эти выборы, и кто их придумал, и все, кто их придумал, — это враги Украины, и здесь люди погибли, и так далее", – резюмировал глава государства.