Зеленский не против баллотирования Залужного или Арестовича в президенты. Но есть "но"

Сам президент не уверен, что будет баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Владимир Зеленский считает, что баллотироваться в президенты в будущем может большое количество людей, в том числе известных. В то же время, в интервью Лексу Фридману он заявил, что потенциальным кандидатам лучше сосредоточиться на помощи Украине, а не начинать предвыборную кампанию.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Фридман спросил Зеленского, что он думает о возможном участии в предстоящих президентских выборах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, пятого президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

"Они имеют право баллотироваться, если хотят. Самое важное, что они делают сейчас. Я думаю, что все эти люди известные украинцы и важно, чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали никакую избирательную кампанию", – ответил глава государства.

В этом же интервью Зеленский сказал, что не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты. По его словам, это будет зависеть от завершения российско-украинской войны.