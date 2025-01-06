Зеленский не против баллотирования Залужного или Арестовича в президенты. Но есть "но"
Владимир Зеленский считает, что баллотироваться в президенты в будущем может большое количество людей, в том числе известных. В то же время, в интервью Лексу Фридману он заявил, что потенциальным кандидатам лучше сосредоточиться на помощи Украине, а не начинать предвыборную кампанию.
Фридман спросил Зеленского, что он думает о возможном участии в предстоящих президентских выборах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, пятого президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.
"Они имеют право баллотироваться, если хотят. Самое важное, что они делают сейчас. Я думаю, что все эти люди известные украинцы и важно, чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали никакую избирательную кампанию", – ответил глава государства.
В этом же интервью Зеленский сказал, что не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты. По его словам, это будет зависеть от завершения российско-украинской войны.
- 5 декабря 2024 года глава ОП Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны. Важно, чтобы военные и люди, выехавшие за границу, получили возможность проголосовать.
- 2 января 2025 года Зеленский сказал, что выборы президента не состоятся в период военного положения. Сейчас как президент, так и парламент легитимны и имеют право исполнять обязанности до отмены военного положения.