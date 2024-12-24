Арестович в американском подкасте заявил, что Путину доверяет больше, чем Зеленскому

По словам бывшего внештатного советника ОП, "обычно твои лучшие друзья – это те, кто тебя предает"

Алексей Арестович (Фото: Facebook)

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в американском консервативном подкасте PBD, что больше доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Арестовича спросили, кому он больше доверяет – Путину или Зеленскому.

"Путину. Потому что враг – лучший учитель. Путин – мой соперник, и это честная борьба. Но внутренняя политика – это всегда о грязи, и обычно твои лучшие друзья – это те, кто тебя предает", – ответил бывший чиновник.

Кроме того, он заявил, что планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. Арестович напомнил о своем заявлении в июле 2022 года, когда в интервью Дмитрию Гордону он подтвердил намерение баллотироваться в президенты.

"Я открыто заявил, когда он спросил меня, планирую ли я идти на президентские выборы, и я тогда сказал "да". И с тех пор стало понятно, какой комплекс проблем стоит перед Украиной, это резонировало со мной, и я понял, что это моя жизненная цель – помочь Украине решить эти проблемы", – сказал он.