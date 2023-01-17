Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника Офиса президента

Алексей Арестович освобожден от исполнения обязанностей внештатного советника Офиса президента. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Приказ об увольнении Арестовича звучит так: освободить Алексея Арестовича от исполнения обязанностей советника Офиса президента, в скобках – вне штата", – сказал Никифоров.

На вопрос, каким образом можно уволить человека, не входившего в штат, он ответил: "Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен".

После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей и ранившей еще больше людей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В одном из ток-шоу в тот же вечер Арестович "предположил" то же самое, сначала ни на кого не ссылаясь. Позднее он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО".

ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.

17 января Арестович "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", но заявил, что она якобы "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".

Сегодня Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП.

Слушайте также: Журналисты дозвонились российским военным, ударившим ракетой по Днепру

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.