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Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 15:17
Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника Офиса президента - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Алексей Арестович освобожден от исполнения обязанностей внештатного советника Офиса президента. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Приказ об увольнении Арестовича звучит так: освободить Алексея Арестовича от исполнения обязанностей советника Офиса президента, в скобках – вне штата", – сказал Никифоров.

На вопрос, каким образом можно уволить человека, не входившего в штат, он ответил: "Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен".

  • После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей и ранившей еще больше людей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".
  • В одном из ток-шоу в тот же вечер Арестович "предположил" то же самое, сначала ни на кого не ссылаясь. Позднее он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО".
  • ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.
  • 17 января Арестович "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", но заявил, что она якобы "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".
  • Сегодня Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП.

Слушайте также: Журналисты дозвонились российским военным, ударившим ракетой по Днепру

Вадим Ребрина
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Сергей Никифоров офис президента Алексей Арестович
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