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Появилось видео прямого попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре видео

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 21:27
Фото: ДнепрОВА
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В Сети появилось видео российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, который произошел в субботу, 14 января. На кадрах, опубликованных пабликом Dnepr Operative, видно, что попадание не было следствием сбивания ракеты.

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Появилось видео прямого попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Появилось видео прямого попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Появилось видео прямого попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Версию о том, что на дом могла упасть сбитая ракета, обнародовал внештатный советник ОП, видеоблогер Алексей Арестович.

Сначала он заявил, что сначала ни на кого не ссылаясь, что 14 января на дом в Днепре якобы упала сбитая украинским ПВО российская ракета. Позже он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и узнал первый как работу ПВО".

Слова Арестовича сразу подхватила российская пропаганда, и опровергать их пришлось командующему Воздушными силами ВСУ. Он сказал, что дом в Днепре разрушила российская ракета Х-22, которые украинская армия нечем сбивать. За время большой войны РФ выпустила по Украине более 210 таких ракет, и ни одна не была сбита.

  • 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25 ракет. Одна из них – ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, – разрушила подъезд жилого дома в Днепре.
  • Число погибших по состоянию на 13:00 16 января составляет 40 человек, трое из них – дети. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Читайте также: СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру

Андрій Водяний
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днепр война ракетный удар
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