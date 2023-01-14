Россия выпустила по Украине 33 ракеты, ПВО сбила 21 из них – Залужный

В ходе сегодняшней атаки российские оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. ПВО Украины уничтожила 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли пятеро людей, 27 пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

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Вадим Ребрина

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