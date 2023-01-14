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Киевская область. Россияне нанесли удар по жилой застройке, повреждены 18 домов — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 10:31
Киевская область. Россияне нанесли удар по жилой застройке, повреждены 18 домов — ОВА - Фото
Ракета оккупантов (Иллюстративное фото)
дополнено

Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке во время утренней атаки на Киевскую область 14 января. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, удар пришелся по поселку Копылов Бучанского района. 

Во время утренней атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку — в домах местных жителей выбило окна. 

По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах работают экстренные службы. 

Также армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе. 

ОБНОВЛЕНО в 10:45. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в результате удара повреждены 18 частных домов — пострадали крыши и окна. Пожар на объекте критической инфраструктуры локализован. 

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких атак, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Смотрите также: Последствия прилета ракет в подстанцию: Укрэнерго показало видео сгоревшего трансформатора

Дмитро Гриниченко
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обстрел война ракетный удар киевская область Кирилл Тимошенко
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