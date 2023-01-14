Киевская область. Россияне нанесли удар по жилой застройке, повреждены 18 домов — ОВА
Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке во время утренней атаки на Киевскую область 14 января. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, удар пришелся по поселку Копылов Бучанского района.
Во время утренней атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку — в домах местных жителей выбило окна.
По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.
Также армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
ОБНОВЛЕНО в 10:45. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в результате удара повреждены 18 частных домов — пострадали крыши и окна. Пожар на объекте критической инфраструктуры локализован.
- 3 января объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам.
- Ночью 12 января Россия ударила по Запорожью ракетами и из РСЗО: повреждены инфраструктура и частные дома.
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