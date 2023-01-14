Киевская область. Россияне нанесли удар по жилой застройке, повреждены 18 домов — ОВА

дополнено

Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке во время утренней атаки на Киевскую область 14 января. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, удар пришелся по поселку Копылов Бучанского района.

Во время утренней атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку — в домах местных жителей выбило окна.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

Также армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.

ОБНОВЛЕНО в 10:45. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в результате удара повреждены 18 частных домов — пострадали крыши и окна. Пожар на объекте критической инфраструктуры локализован.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких атак, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Смотрите также: Последствия прилета ракет в подстанцию: Укрэнерго показало видео сгоревшего трансформатора

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.