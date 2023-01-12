Укрэнерго показало видео последствий попадания ракет страны-террориста России в одну из подстанций энергетической системы страны. Было три "прилета" по автотрансформатору, который обеспечивает свет для сотни тысяч человек.

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По словам представителя электроэнергетического предприятия, оккупанты выпускают до пяти ракет за один раз по одному объекту.

Пожар на этой конкретной подстанции тушили восемь часов.

"Тушить до конца тревоги нельзя, потому что по опыту знаешь, что может прилететь еще", – сетуют энергетики.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких атак, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Там подчеркнули, что подстанции "не рассчитаны на то, чтобы амортизировать весь ракетный потенциал врага", но заверили – "мы точно все обязательно восстановим".

Євген Пилипенко

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