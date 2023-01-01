Энергосистема выдержала обе воздушные атаки со стороны России – Укрэнерго

Энергосистема Украины 31 декабря и 1 января подверглась сразу двум воздушным атакам, однако ситуация в энергосистеме контролирована, а аварийные отключения после обстрелов не понадобились. Об этом говорится в утренней сводке Укрэнерго.

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"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков", – заявило Укрэнерго.

Ракетная атака 31 декабря стала уже 11-й за последние три месяца, а ночью 1 января россияне в 13 раз использовали дроны, из которых 45 удалось уничтожить.

Энергетическая компания не уточнила, удалось ли каким-либо ракетам и дронам долететь до целей.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в результате ночного налета получил повреждение один из объектов инфраструктуры в регионе.

Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич заявил, что в новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон и соседние населенные пункты без света, попав в объект критической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, электроэнергию 1 января бытовым потребителям не будут выключать "благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничению работы промышленности".

Перед Новым годом Россия решила еще раз атаковать Украину ракетами. В некоторых областях из-за этого начались превентивные экстренные отключения света.

Ночью 1 января Россия нанесла новый удар с использованием беспилотников-"шахедов".

Андрій Водяний

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