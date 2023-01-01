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Энергосистема выдержала обе воздушные атаки со стороны России – Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 11:38
Энергосистема выдержала обе воздушные атаки со стороны России – Укрэнерго - Фото
Фото: Unsplash

Энергосистема Украины 31 декабря и 1 января подверглась сразу двум воздушным атакам, однако ситуация в энергосистеме контролирована, а аварийные отключения после обстрелов не понадобились. Об этом говорится в утренней сводке Укрэнерго.

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"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков", – заявило Укрэнерго.

Ракетная атака 31 декабря стала уже 11-й за последние три месяца, а ночью 1 января россияне в 13 раз использовали дроны, из которых 45 удалось уничтожить.

Энергетическая компания не уточнила, удалось ли каким-либо ракетам и дронам долететь до целей.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в результате ночного налета получил повреждение один из объектов инфраструктуры в регионе.

Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич заявил, что в новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон и соседние населенные пункты без света, попав в объект критической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, электроэнергию 1 января бытовым потребителям не будут выключать "благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничению работы промышленности".

Андрій Водяний
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