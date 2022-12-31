Украина под ударом — Россия бьет ракетами накануне Нового года: новость обновляется
Днем 31 декабря Россия снова атакует объекты критической инфраструктуры Украины ракетами большой и средней дальности. Возможно применение также барражирующих боеприпасов, поставленных противнику их союзником Ираном.
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13:33. На севере Харькова слышат взрывы (наш источник). ПВО или прилет, неизвестно.
13:31. Глава области Бунечко: "Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем, и не выкладываем работу ПВО!"
13:30.
13:25. Подлетное затишье.
13:16. Над Киевской областью – истребительная авиация ВСУ.
13:13. Мэр Днепра Филатов: "Свет/воду/тепло мы все равно включим. И достаточно быстро. А вот вас, нелюдей, будем ненавидеть столетиями. Удивительно, но почему вы этого так и не поняли. И вас, нелюдей, и ваших выродков тоже. Территории падали, а не государство".
13:11. В эту игру можно играть вдвоем, намекает секретарь СНБО Данилов видеороликом о Москве.
13:06. Вся континентальная Украина "красная".
13:00. Из-за угрозы ракетного удара Укрэнерго временно выключает электроснабжение в разных районах страны, в частности в Одесской области. Чтобы уменьшить потенциальные повреждения.
12:59. Глава Сумской области Живицкий: "Сумщина, в укрытие! Ракеты на подлете к области".
12:53. Глава ОП Ермак решил сегодня без ребусов из смайликов: "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат".
12:52. Тревоги пока нет только на западе Украины. К 13:00 продвигается дальше на запад.
12:49. Ким: "Вижу первую [ракету], не ошибся, а жаль".
12:20. Глава Николаевской ОВА Ким: "Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет".
С 12:18 тревога начала распространяться по Украине.
- 30 декабря в Укрэнерго заявили, что энергосистема Украины после ракетной атаки 29 декабря восстановилась за один день.
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