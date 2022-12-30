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"Ведем постоянный диалог". Столтенберга спросили, дадут ли ВСУ ракеты средней дальности

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 11:36
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил прямо на вопрос, поставят ли союзники Вооруженным Силам Украины ракеты средней дальности. Об этом пишет FAZ со ссылкой на интервью координатора Альянса Deutsche Presse-Agentur.

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Издание не приводит прямой цитаты генсека НАТО.

"На вопрос, считает ли он, что можно поставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам", – пишет немецкий ресурс.

При этом он отметил, что союзники по НАТО уже поставляли Украине дальнобойные системы (имеет в виду РСЗО M142 Himars, САУ и беспилотники).

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Столтенберг дал понять, что недавние удары по военным объектам в РФ, за которые Украина не взяла на себя ответственность, он считает совершенно законными, потому что "каждая страна имеет право защищать себя, Украина тоже".

Генсек призвал страны Альянса нарастить поставки оружия Украине: "Я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы Путина". Также ВСУ нужны боеприпасы для уже имеющихся/поставленных систем, и потребность в них и запчастях "огромна".

Столтенберг подчеркнул, что "это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру".

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Євген Пилипенко
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