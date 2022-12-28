"Мы тоже воевали против захватчиков". Президент Анголы осудил вторжение России в Украину

Президент Анголы, где исторически сильным было влияние Москвы, осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом Жуан Лоренсу заявил в интервью VOA Português.

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Когда в 1980-е годы, напомнил глава ангольского государства, Советский Союз помог его стране отразить южноафриканское вторжение благодаря поставкам вооружений и боеприпасов, ангольцы были очень благодарны Москве.

Но, подчеркнул Лоренсу, "так как мы воевали против захватчиков, мы понимаем, что и остальные имеют такое же право", и потому "мы не понимаем, как те люди, которые помогли нам воевать против интервентов", сейчас оккупировали часть соседнего государства.

"Суверенное государство само определяет свою внешнюю политику, и, являясь суверенным государством, мы должны осудить аннексию четырех (на самом деле шести – Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, Крым и Севастополь. — Ред.) регионов Украины", – сказал он.

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Лоренсу также заявил, что официальная Луанда заинтересована в закупках американских типов вооружения/вооружений НАТО и в том, чтобы Соединенные Штаты принимали участие в оборонной реформе страны.

Как отмечает Центр исследования Африки, после заявления президента Анголы российские пропагандистские ресурсы "начали угрожающую антиангольскую риторику" – речь идет о поиске расколов в политической элите страны, в частности, упоминания, что якобы вице-президент республики Борниту де Суза против такой политики.

Помимо этого, пишет ресурс, россияне "угрожают поддержкой УНИТА, то есть хотели бы развязать в Анголе новую гражданскую войну".

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Євген Пилипенко

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