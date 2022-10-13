Несколько стран Африки на ГА ООН впервые проголосовали за Украину, против России – Кулеба

Во время голосования на Генассамблее ООН за резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территорий Украины, несколько стран Африки впервые проголосовали "за". На это обратил внимание министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

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"Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали "за", – написал глава МИД.

Кулеба отметил, что с лидерами этих стран в предыдущие недели и месяцы говорил президент Владимир Зеленский, а он сам встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать", – подчеркнул Кулеба.

Он заявил, что историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и большее число стран Глобального Юга.

12 октября 143 участника 11-й экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за осуждение незаконной аннексии территории Украины Россией. Пять были против – это Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

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Наталія Медведєва

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