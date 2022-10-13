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Несколько стран Африки на ГА ООН впервые проголосовали за Украину, против России – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 16:05
Несколько стран Африки на ГА ООН впервые проголосовали за Украину, против России – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Во время голосования на Генассамблее ООН за резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территорий Украины, несколько стран Африки впервые проголосовали "за". На это обратил внимание министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

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"Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали "за", – написал глава МИД.

Кулеба отметил, что с лидерами этих стран в предыдущие недели и месяцы говорил президент Владимир Зеленский, а он сам встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать", – подчеркнул Кулеба.

Он заявил, что историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и большее число стран Глобального Юга.

  • 12 октября 143 участника 11-й экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за осуждение незаконной аннексии территории Украины Россией. Пять были против – это Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

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Наталія Медведєва
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