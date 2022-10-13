ПАСЕ приняла резолюцию, признающую российский режим террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) почти единогласно приняла резолюцию, в которой российский режим признается террористическим. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ депутат Алексей Гончаренко.

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"Только что ПАСЕ приняла очень сильную резолюцию по Украине! За — 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!" – написал он.

Гончаренко изложил самые важные моменты резолюции:

1. Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.

2. Впервые в истории Совет Европы заявил, что необходимо предоставить системы ПВО для защиты гражданского населения.

3. Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН не является легальным, нет юридических оснований, почему они там находятся.

4. Говорится, что как можно быстрее должен быть создан международный трибунал.

В резолюции под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" осуждается полномасштабное вторжение РФ, попытка аннексии территорий Украины, захват ЗАЭС, обстрелы мирных украинских населенных пунктов. Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

В ходе обсуждения проекта документа были приняты ряд поправок, в числе которых:

- "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

- "признать российские политические партии, ранее голосовавшие за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, группами и образованиями, способствующими терроризму".

- "обеспечить (Украину, – ред.) необходимыми системами ПВО"

- "любые мирные переговоры могут состояться только на условиях, установленных Украиной".

Перед голосованием в ПАСЕ выступил президент Владимир Зеленский, который отметил, что у Украины есть только 10% своей потребности в системах противовоздушной обороны.

Вадим Ребрина

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