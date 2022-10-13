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Зеленский о системах ПВО: У нас есть только 10% того, что нам необходимо

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 12:30
Зеленский о системах ПВО: У нас есть только 10% того, что нам необходимо - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

У Украины есть только 10% своей потребности в системах противовоздушной обороны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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"У нас есть своя противовоздушная оборона. Ее мало. Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия в течение двух суток нанесла 130 ударов крылатыми ракетами, а также применила десятки дронов-камикадзе. "Мы хотим иметь возможность закрыть небо", – подчеркнул он.

Зеленский также напомнил, что Германия поставила первую систему ПВО IRIS-T, США подтвердили поддержку системами NASAMS.

"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов... И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", – сказал Зеленский.

  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня заявил, что Британия поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM, которые могут использовать во время работы комплексы ПВО NASAMS.

Читайте также: Залужный: Мы отбиваем ракетные атаки советским вооружением, которого, к тому же, не хватает

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво пасе
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