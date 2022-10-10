Залужный: Мы отбиваем ракетные атаки старым вооружением, которого, к тому же, не хватает

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал схему нанесения российских ракетно-авиационных ударов по территории Украины, состоявшихся 10 октября утром.

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Россияне применили для обстрела крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136, рассказал Залужный.

Несмотря на высокую интенсивность обстрелов, ВСУ смогли уничтожить большинство ракет и боеприпасов.

"Мы вынуждены отбивать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое, к тому же, имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов", – подытожил Залужный.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.

После обстрела руководительница немецкого посольства заявила, что Украина получит первую из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM уже в ближайшие дни.

США обещают Украине две системы противовоздушной обороны NASAMS до конца осени.

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Андрій Водяний

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