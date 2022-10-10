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Залужный: Мы отбиваем ракетные атаки старым вооружением, которого, к тому же, не хватает

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 21:06
Залужный: Мы отбиваем ракетные атаки старым вооружением, которого, к тому же, не хватает - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал схему нанесения российских ракетно-авиационных ударов по территории Украины, состоявшихся 10 октября утром.

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Россияне применили для обстрела крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136, рассказал Залужный.

Залужный: Мы отбиваем ракетные атаки старым вооружением, которого, к тому же, не хватает

Несмотря на высокую интенсивность обстрелов, ВСУ смогли уничтожить большинство ракет и боеприпасов.

"Мы вынуждены отбивать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое, к тому же, имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов", – подытожил Залужный.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Андрій Водяний
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война пво ракетный удар Валерий Залужный
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