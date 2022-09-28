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В США заявили, что системы NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 08:28
В США заявили, что системы NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев - Фото
Система NASAMS (Фото: EPA)

Системы противовоздушной обороны NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя текущую обстановку на фронте. 

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По его словам, на данном этапе США еще не поставили NASAMS в Украину – ожидаєтся, что первые два комплекса будут доставлены в течении двух месяцев "или около того". 

"Это будет из третьего транша. А остальные шесть, входившие в состав USAI, как ожидается, будут поставлены в будущем. У меня нет даты, чтобы указать, но это будет более длительный срок", – сказал генерал.

Райдер отметил, что комплексы NASAMS будут производиться промышленностью, а не изыматься из имеющихся запасов. 

СПРАВКА. NASAMS – ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. 

Читайте также: Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине – Пентагон 

Дмитро Гриниченко
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пентагон Украина США война пво военная помощь NASAMS
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