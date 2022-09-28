В США заявили, что системы NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев
Системы противовоздушной обороны NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя текущую обстановку на фронте.
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По его словам, на данном этапе США еще не поставили NASAMS в Украину – ожидаєтся, что первые два комплекса будут доставлены в течении двух месяцев "или около того".
"Это будет из третьего транша. А остальные шесть, входившие в состав USAI, как ожидается, будут поставлены в будущем. У меня нет даты, чтобы указать, но это будет более длительный срок", – сказал генерал.
Райдер отметил, что комплексы NASAMS будут производиться промышленностью, а не изыматься из имеющихся запасов.
- 25 сентября президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS.
- На следующий день представитель президента Сергей Никифоров уточнил, что "получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили".
- Украине сначала передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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