В США заявили, что системы NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев

Системы противовоздушной обороны NASAMS прибудут в Украину примерно в течении двух месяцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя текущую обстановку на фронте.

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По его словам, на данном этапе США еще не поставили NASAMS в Украину – ожидаєтся, что первые два комплекса будут доставлены в течении двух месяцев "или около того".

"Это будет из третьего транша. А остальные шесть, входившие в состав USAI, как ожидается, будут поставлены в будущем. У меня нет даты, чтобы указать, но это будет более длительный срок", – сказал генерал.

Райдер отметил, что комплексы NASAMS будут производиться промышленностью, а не изыматься из имеющихся запасов.

СПРАВКА. NASAMS – ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

25 сентября президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS.

На следующий день представитель президента Сергей Никифоров уточнил, что "получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили".

Украине сначала передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Дмитро Гриниченко

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