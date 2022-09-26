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Украина пока не получила от США системы ПВО NASAMS – спикер президента

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 13:33
Украина пока не получила от США системы ПВО NASAMS – спикер президента - Фото
Сергей Никифоров (скриншот с видео)

Спикер президента Сергей Никифоров уточнил вчерашнее заявление Владимира Зеленского о системах ПВО NASAMS. В комментарии LIGA.net он сказал, что Украина пока только получила согласие на поставку.

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"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", – сказал Никифоров.

Вчера президент Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS.

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за уже принятое позитивное решение. И Конгресс США. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО. Но поверьте, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев", – сказал президент.

  • 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
  • В Пентагоне заявили, что системы NASAMS заметно повлияют на поле боя в Украине.
Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский пво NASAMS
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