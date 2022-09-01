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Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 08:08
Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине – Пентагон - Фото
Система NASAMS (Фото: Flickr/kongsberg)

Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на поле боя в Украине. Об этом заявил замглавы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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Эта система должна укрепить Украину против современных воздушных угроз – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет, говорят в Пентагоне.

"NASAMS – это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые заметно повлияют на ситуацию на поле боя", – сказал он.

Быстрое заключение контракта с производителем является примером способности США ускорить доставку критического оборудования союзникам через промышленность, отметил Дуглас Буш, помощник главы Пентагона по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

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Марк Сировой
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пентагон пво NASAMS
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