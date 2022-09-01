Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине – Пентагон
Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на поле боя в Украине. Об этом заявил замглавы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.
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Эта система должна укрепить Украину против современных воздушных угроз – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет, говорят в Пентагоне.
"NASAMS – это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые заметно повлияют на ситуацию на поле боя", – сказал он.
Быстрое заключение контракта с производителем является примером способности США ускорить доставку критического оборудования союзникам через промышленность, отметил Дуглас Буш, помощник главы Пентагона по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.
- США ожидают, что первые NASAMS будут в Украине осенью.
- 26 августа США объявили, что заключили контракт на производство NASAMS для Украины на $182 млн. Работы должны закончиться в 2024 году. Это – часть пакета помощи от 1 июля, объяснили в Пентагоне.
- В рекордный пакет помощи США на $3 млрд от 24 августа входят шесть комплексов NASAMS. Цель пакета – укрепление ВСУ в средней и долгосрочной перспективе.
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