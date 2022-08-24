На $3 млрд. Байден анонсировал рекордную военную помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на общую сумму около $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Я с гордостью объявляю о крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: примерно $2,98 млрд на вооружение и оборудование", – заявил президент США.

Эта помощь позволит Украине обзавестись системами противовоздушной обороны, артиллерийскими системами и боеприпасам к ним, беспилотниками и радарами для обеспечения долгосрочной самообороны, сообщил Байден.

Он поздравил украинцев с Днем Независимости и добавил: США ожидают, что будут десятилетиями радоваться Украине как демократическому, независимому, суверенному и процветающему государству.

"За последние шесть месяцев украинцы вдохновили весь мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они стойко и решительно противостояли полномасштабному вторжению России в Украину. И сегодня мы не только празднуем прошлое, но и подтверждаем, что Украина гордо остается и будет оставаться суверенным и независимым государством", – заявил Байден.

19 августа США объявили о новом пакете помощи на $775 млн для Украины. В него войдут ракеты для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами, 1000 Javelin, 1500 тяжелых ПТРК, беспилотники и другое оружие.

По оценке пакета Washington Post, США могут готовить Украину к наступлению и ближним боям.

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Марк Сировой

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