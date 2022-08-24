"Работаем круглосуточно". Остин показал, как ВВС США готовят оружие для Украины – фото
Пентагон показал, как военнослужащие 305-й авиапортовой эскадрильи ВВС США загружают контейнеры с боеприпасами и вооружением для отправки Украине, воюющей уже полгода в большой войне против российских оккупантов.
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Погрузка происходит на базе "Макгуайр-Дикс-Лейкхерст" в штате Нью-Джерси между Филадельфией и Нью-Йорком.
Глава Минобороны США Ллойд Остин написал в Twitter, комментируя снимки, что "работа продолжается, она никогда не останавливается".
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"Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа было оборудование, необходимой им для защиты своей страны", – отметил он.
23 августа американские СМИ написали, что США намерены выделить еще около $3 млрд на оборону Украины.
- В тот же день стало известно, что и Германия выделяет Украине вооружения и боеприпасов еще на 500 млн евро.
- Украинский посол в Берлине Мельник торопит союзников с вооружением – "каждый день имеет значение, особенно перед зимой".
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