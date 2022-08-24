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"Работаем круглосуточно". Остин показал, как ВВС США готовят оружие для Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 08:15
Военный армии США на погрузке оружия для ВСУ (фото - Пентагон)

Пентагон показал, как военнослужащие 305-й авиапортовой эскадрильи ВВС США загружают контейнеры с боеприпасами и вооружением для отправки Украине, воюющей уже полгода в большой войне против российских оккупантов.

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Погрузка происходит на базе "Макгуайр-Дикс-Лейкхерст" в штате Нью-Джерси между Филадельфией и Нью-Йорком.

Глава Минобороны США Ллойд Остин написал в Twitter, комментируя снимки, что "работа продолжается, она никогда не останавливается".

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"Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа было оборудование, необходимой им для защиты своей страны", – отметил он.

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23 августа американские СМИ написали, что США намерены выделить еще около $3 млрд на оборону Украины.

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Евгений Пилипенко
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пентагон ВВС США боеприпасы война оружие вооружение военная помощь союзники Ллойд Остин
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