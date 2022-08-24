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Мельник торопит союзников с вооружением: Каждый день имеет значение, особенно перед зимой

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 06:50
Мельник торопит союзников с вооружением: Каждый день имеет значение, особенно перед зимой - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Покидающий свой пост посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил правительство канцлера Олафа Шольца за обещанную поставку вооружений на полмиллиарда евро и выразил надежду, что поддержка Украины западным миром останется и впредь. Об этом он сказал на канале ZDF.

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Вчера, 23 августа, в германском правительстве сообщили, что планируют поставить Украине еще вооружений на сумму более 500 млн евро: системы ПВО Iris-T, 10 БРЭМ, 20 ракетных установок, боеприпасы и антидрон-оборудование. Бюджетный комитет бундестага еще должен одобрить эти поставки.

По его словам, Украина "очень ценит это новое обязательство канцлера и благодарна за него". Между тем, большинства обещанных вооружений не будет до следующего года, уточнил посол. Из-за этого дипломат надеется на ускоренную поставку, потому что "сейчас каждый день имеет значение, особенно перед зимой".

"Мы надеемся, что другое оружие, которое может быть доставлено быстро, также достигнет Украины. Это объявление [от правительства ФРГ] очень важно", – отметил Мельник.

По его словам, важно, чтобы Украина показала, что способна победить Россию – "только тогда будет шанс на переговоры и прочный мир".

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"Я надеюсь, что эта поддержка, которую мы получили с начала войны, и здесь, в Берлине, и в других столицах Европы и западного мира, что эта поддержка останется. Потому что эта война ведется против Украины. Украина побеждает, это тоже в интересах Германии. И поэтому я надеюсь, что люди здесь, общественность, в том числе СМИ, не перестанут об этом сообщать и поддерживать нас", – сказал посол.

Он снова выразил надежду, что перед отъездом в Киев 14 октября у него будет возможность лично встретиться с канцлером, президентом и министром финансов ФРГ, "чтобы все прояснить: трудные времена, и что никто не держит обиду".

"И я надеюсь, что Германия будет и впредь очень твердо стоять на нашей стороне", – подчеркнул дипломат.

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Евгений Пилипенко
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Германия война военная помощь союзники андрей мельник благодарность олаф шольц
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