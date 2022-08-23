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В Германии депутат переживает, что подумают россияне, если им запретят ездить в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 10:52
В Германии депутат переживает, что подумают россияне, если им запретят ездить в ЕС - Фото
Юрген Хардт (скриншот)

Эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз в Бундестаге Юрген Хардт обеспокоен – в случае запрета на выдачу россиянам виз в Евросоюз они могут подумать, что ЕС и немцы "что-то имеют против России". Об этом оппозиционный депутат заявил Deutschlandfunk.

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"Я считаю, что общий запрет на выдачу виз был бы неправильным путем", – сказал Хардт.

Таким образом депутат Бундестага пошел против курса своей партии, которая призывает запретить въезд в ЕС всем гражданам страны-оккупанта, которые в большинстве своем поддерживают войну против Украины, то есть уничтожение суверенного государства, убийства и геноцид народа.

Хардт считает, что запрет подстегнет российскую пропаганду, которая расскажет внутренней аудитории, "что ЕС и немцы что-то имеют против России и не уважают и не ценят эту страну".

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Политик отметил, что общий визовый запрет потребует единых правил в Шенгенской зоне, и вместо этого предложил пополнить списки персональных санкций: "Я вижу много имен, которые должны быть включены в санкционный список ЕС, но еще не включены в него".

В июне Хардт критиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который "до сих пор считает, что разговоры с Путиным имеют смысл", но заявил при этом, что из-за отсутствия в РФ свободной прессы россияне якобы "не знают, как обстоят дела у них на родине и в Европе, и поэтому проблема не в российском народе, а в Путине".

  • В правящую коалицию "Светофор" в Германии входят СДПГ, СДП, а также Союз-90/Зеленые. ХДС – в оппозиции в давнем блоке с ХСС.
  • При прошлом канцлере Меркель нынешняя оппозиция была у власти и категорически запрещала поставки вооружений Украине.
  • США, как и Шольц, не поддерживают отмену виз для россиян.

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Евгений Пилипенко
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визовый режим Германия война геополитика визы запрет оппозиция хдс умиротворение Юрген Хардт
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