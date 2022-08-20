Португалия не против туристов из России – "надо наказать военную машину РФ, а не народ"

Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз. Об этом местной газете Eco заявили в Министерстве иностранных дел страны.

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8 августа президент Владимир Зеленский призвал ЕС закрыть границы Шенгенской зоны для граждан России, которая ведет войну на уничтожение Украины и украинского народа.

В Лиссабоне разделили граждан страны-оккупанта РФ, которые в большинстве своем поддерживают войну против Украины, и армию России, и заявили, что "основная цель санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ".

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Некоторые страны уже отказывают или ограничивают выдачу российских виз, среди них особняком стоят страны Балтии и Польша, которые знают, что такое советская оккупация.

Финляндия, у которой самая длинная в Европе граница с Россией, с 1 сентября сократит количество заявлений на получение российской туристической визы до 10% от обычных 1000 заявок в день. Дания введет визовые ограничения для граждан РФ, если не будет согласованного ответа ЕС. Не против закрытия Чехия и Бельгия.

Помимо Португалии, против общего запрета выступают Кипр, Греция и Германия: канцлер Олаф Шольц заявил, что "это война не российского народа, а Путина".

На третий день начала большой войны в феврале 2022 года Португалия перестала выдавать "золотые визы" россиянам.

В 2021 году 26 стран Шенгенского соглашения получили около трех миллионов заявлений на получение визы. Россияне составляли самую большую группу, представляя 536 000 из них, и только 3% заявок были отклонены.

31 августа 27 государств-членов ЕС обсудят запрет на выдачу виз гражданам страны-оккупанта.

В июле Португалия, Испания и Греция выступили против плана ЕС по сокращению потребления российского газа.

Евгений Пилипенко

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