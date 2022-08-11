Кулеба ответил Шольцу на "войну Путина": Убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – за

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о "войне Путина", из-за чего тому трудно принять идею об отмене выдачи шенгенских виз россиянам. Глава МИД подчеркнул, что убивать украинцев едут солдаты РФ, и большинство россиян поддерживают войну.

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"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать, мучить и разрушать. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну, приветствуют ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", – заявил Кулеба.

Ранее на пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею".

По мнению Шольца, ответственность за развязывание войны несет именно российский диктатор.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

Оксана Житнюк

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